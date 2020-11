Tutti quanti allo Zoo (profilattico)

Dicono che… proprio come nella celebre canzone di Jannacci tutti vogliano andare allo Zoo(profilattico). È un incarico particolarmente ambito quello al vertice del consiglio di amministrazione dell’Istituto che copre ben tre regioni, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: a fronte di un impegno prettamente di rappresentanza, infatti, è prevista una indennità gratificante e una certa visibilità e prestigio. Sarà forse per questo che nell'elenco di coloro che hanno risposto al bando figurano anche personaggi di primo livello quali l’ex prorettore dell’Università di Torino Bartolomeo Biolatti o Gianni Mancuso, presidente dell’Enpav – l’Ente previdenziale dei veterinari – già parlamentare nel centrodestra e oggi vicino a Fratelli d’Italia. I posti in palio sono quattro: le tre regioni indicano un consigliere a testa e l'ultimo spetta al ministero della Salute: per prassi il presidente lo indica il Piemonte: tra i papabili anche l'uscente Giorgio Gilli.