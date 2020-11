Smog: senatori Lega, Costa non punisca Piemonte stop blocchi

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa "non punisca il Piemonte. Stop al semaforo ambientale". A chiederlo i senatori piemontesi della Lega Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Giorgio Maria Bergesio, Enrico Montani e Cesare Pianasso. che hanno sottoscritto un'interrogazione contro i provvedimento di blocco della circolazione previsti con lo scattare del livello arancione del semaforo dell'Accordo di Bacino padano. "Il blocco della circolazione imposto a Torino e ad altri 26 comuni del Piemonte si fonda su valutazioni non complete" osservano gli esponenti leghisti puntualizzando come "da più parti si deduca che l'innalzamento dei valori delle polveri sottili non sia da attribuire solamente all'inquinamento automobilistico, ma che a ciò concorrano anche il riscaldamento domestico, l'agricoltura e fattori climatici diversi. Inoltre - aggiungono -, con la necessità di distanza sociale, vietare l'uso delle autovetture sovraccaricando il trasporto pubblico non è un'adeguata soluzione. Costa la smetta di punire i territori", ribadiscono, invitando il ministro a "sforzarsi di individuare nuovi indicatori maggiormente attendibili per affrontare con successo la lotta all'inquinamento. E' impensabile - concludono I senatori della Lega - che a rimetterci siano sempre i cittadini".