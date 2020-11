Morto imprenditore Matteo Viglietta, ex assessore regionale

E' morto oggi all'alba, dopo il ricovero d'urgenza ieri pomeriggio all'ospedale di Cuneo, l'imprenditore, collezionista d'arte, mecenate ed ex politico Matteo Viglietta. Originario di Fossano (Cuneo), abitava a Busca: da tempo soffriva di una malattia degenerativa. Imprenditore nel settore delle ferramenta (un'azienda da 150 dipendenti con sedi a Fossano, Alessandria e Oristano), Viglietta era un collezionista d'arte noto a livello mondiale, ma anche ex consigliere e assessore regionale del Piemonte. La sua azienda, Viglietta Matteo spa, ha sede a Fossano e il gruppo comprende anche la Vm srl (Alessandria) e la Ferramenta Sardo-piemontese (Oristano). Con la compagna Bruna Girodengo avevano dato vita a "La Gaia", una delle collezioni di maggiore rilevo di arte contemporanea internazionale, con pezzi degli autori più quotati (oltre duemila le opere raccolte dagli Anni '70 in poi). Appassionato anche di caccia, era stato coordinatore provinciale di Forza Italia, consigliere regionale dal 1992 al 2000, anche assessore regionale a Caccia e pesca nella giunta Ghigo (si era dimesso nel 1997). Lascia 4 figli, 12 nipoti, un pronipote. Mercoledì i funerali senza cerimonie, come era sua volontà, poi cremazione a Bra e sepoltura nel cimitero di Pietraporzio, in valle Stura, nel Cuneese.