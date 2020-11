Baruffe alessandrine

Dicono che… quella di ieri non sia stata quel che si dice una visita di cortesia da parte dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, arrivato all’Aso di Alessandria meno di ventiquattr’ore dopo l’acceso scambio di opinioni tra il direttore sanitario dell’ospedale Daniela Kozel e il capo della maxiemergenza regionale Mario Raviolo, inviato domenica scorsa a prendere in mano una situazione critica sul fronte dei posti letto per pazienti Covid e a mettere in atto le sue note doti di organizzatore dal piglio decisionista. Raccontano di parole udite ben oltre l’anticamera dell’ufficio del direttore generale Giacomo Centini e pure di qualche porta sbattuta con foga. “Sono andato a vedere come vanno le cose”, la diplomatica risposta di Icardi.