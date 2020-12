Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti, pioggia in serata

A Torino oggi, 1° dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 4.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 936m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone si indebolisce per l'arrivo di correnti più fredde da Nord. Graduale peggioramento in giornata, con nubi in aumento e dal pomeriggio-sera prime precipitazioni su Liguria e zone alpine, in estensione serale anche ai rimanenti settori piemontesi. Neve inizialmente dai 600-800m, ma in calo fin sui 200-400m la sera su basso Piemonte e interne liguri occidentali. Temperature in calo, venti in rinforzo da nord specie sulla Liguria, con tramontana intensa a fine giornata su savonese e genovese occidentale. In Liguria mare mosso.