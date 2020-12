Medicina: da oggi a domenica congresso Urodinamica

Da oggi a domenica 6 dicembre si svolge il 44° Congresso Nazionale, insieme al 18° Congresso Siud, la Società scientifica italiana di uro dinamica. Pensato per essere realizzato a Torino, in presenza, nella sede del Lingotto, il Congresso ha trovato una casa virtuale su una piattaforma online appositamente costruita per l'occasione. Questo in ottemperanza a quanto stabilito dal Dpcm del 18 ottobre 2020.

Il Congresso, realizzato in modalità virtuale avanzata, manterrà inalterato il programma scientifico originale a cui hanno lavorato il Presidente Siud Marco Soligo e i delegati per l’organizzazione del Congresso Maurizio Serati, Gianfranco Lamberti di concerto con i presidenti del Congresso Antonella Biroli e Alessandro Giammò.

Il programma è esteso dalla neurourologia all’uroginecologia, all’urologia funzionale maschile, senza dimenticare le implicazioni relative al compartimento pelvico posteriore, al dolore pelvico e al ruolo della sessualità. Il tutto nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, farmacologici, riabilitativi e chirurgici.