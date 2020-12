Covid: Asti, alpini donano panettoni a ospedale Massaia

Una cinquantina di "panettoni degli Alpini" è stata consegnata stamani ad Asti ai medici e personale sanitario del reparto infettivi dell'Ospedale Cardinal Massaia, diretto dal Francesco Giuseppe De Rosa, da una delegazione della sezione cittadina dell'Ana guidata dal vicepresidente Massimo Lavagnino e dal vicario Vincenzo Calvo. Il gesto è "in segno di riconoscimento - viene spiegato - per il lavoro che quotidianamente svolgono e che svolgeranno anche in futuro in questi difficili mesi di pandemia". I panettoni sono confezionati in una latta realizzata in alluminio, con manico in cordoncino verde e impresso un grande cuore con la frase "Cuore alpino, orgoglio italiano".