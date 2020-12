Covid: Torino, cresce richiesta test rapidi in farmacia

Aumenta la richiesta di test rapidi Covid in farmacia o nei centri medici privati a Torino. "Non tanto - spiegano in un centro medico in via Lagrange, una delle vie pedonali dello shopping - perché con l'arrivo del freddo sono aumentati i sintomi influenzali o da raffreddamento che potrebbero ingannare le persone visto che sono simili al Covid ma perché le persone vogliono non aver dubbi o timori in vista delle festività". Il tampone costa 50 euro nello studio. Le farmacie applicano invece il prezzo di 40 euro se il test viene eseguito sul posto, mentre la tariffa passa a 50 se il farmacista deve andare a domicilio, nel caso di sintomi riferibili al Covid, spiegano alla farmacia Europea in via Mazzini. "Bisogna prenotare telefonicamente - aggiungono - e venire nei giorni stabiliti. Le richieste sono aumentate. Perlopiù di persone anziane, ma anche di figli che non vogliono scongiurare il rischio di contagiare i genitori nei giorni di festa e chi si sta preparando a spostarsi in altre Regioni prima della chiusura". In queste settimane, dopo che è stato autorizzato l'uso dei test fuori dagli ospedali e dagli hot spot con la liberalizzazione di mercato in farmacie e nei centri medici, sono aumentati i controlli dei Nas dei carabinieri per verificare che non ci siano violazioni.