Contro natura

Dicono che… qualora il centrosinistra torinese riuscisse a svolgere le primarie, Davide Gariglio appoggerebbe Gianna Pentenero, sempre che la due volte assessora regionale (prima con Bresso e poi con Chiamparino) decidesse davvero di rischiare la difficile conta interna, magari per poi accampare una collocazione futura. Per il parlamentare di estrazione democristiana l’alleanza “contro natura” con l’esponente della sinistra interna sarebbe il prezzo da pagare per aver incassato alle scorse elezioni regionali il sostegno alla candidatura del fido Alberto Avetta.