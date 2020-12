Valanga azzurra

Dicono che… sia una protesta “amica”, almeno verso la Regione, quella che domani, lunedì 14 dicembre, porterà i maestri di sci del Piemonte a Torino in piazza Castello sotto il balcone di Alberto Cirio. A indire la manifestazione è, infatti, sulla sua ciat di whatsapp (ha scritto proprio così) Marco Vottero, tra i più attivi della categoria, vicesindaco di Cesana, vera anima del progetto Club Med in valle ma soprattutto runner del governatore in campagna elettorale. La richiesta di ristori per tutte le figure professionali della montagna è stata del resto accolta nei giorni scorsi da Cirio con un appello rivolto direttamente al governo Conte.