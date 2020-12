Covid: Ordine Novara invita medici a vaccinarsi

"Colleghi medici, vaccinatevi": è l'appello lanciato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Novara in concomitanza con l'avvio delle procedure per acquisire i nominativi di quanti, tra il personale medico, intendano vaccinarsi contro il Covid. L'Ordine ha messo a disposizione la propria sede, se necessario, per l'effettuazione delle vaccinazioni anti Covid. "Il vaccino - spiega il presidente dell'Ordine, Federico D'Andrea - è uno strumento importantissimo con il quale i sanitari si possono garantire contro il Covid-19 e, di conseguenza, garantire anche i cittadini. La prima regola di qualsiasi epidemia è quella che innanzitutto devono essere protetti coloro i quali devono prestare soccorso". "Sono convinto che il grande senso di responsabilità dei medici si vedrà anche in questo caso e che l'adesione alla vaccinazione sarà altissima, se non totale - conclude D'Andrea - E' anche un dovere deontologico".