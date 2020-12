Speranza di uno scranno

Dicono che… un accordo elettorale porterebbe la pace nella casa dei Fratelli d’Italia, dove la corsa in tandem di Enzo Liardo e Paola Ambrogio, alle prossime amministrative di Torino, potrebbe suggellare una nuova alleanza tra i rispettivi padrini, Maurizio Marrone e Agostino Ghiglia. Tutti contenti? Non proprio, giacché quest’operazione sarebbe volta a eliminare altri potenziali candidati, riducendo al lumicino ogni possibilità di elezioni. Sarà per questo che il povero Alessandro Speranza, giovane aspirante consigliere in sala Rossa, in transito da Forza Italia, è ancora fermo sull’uscio, in attesa di poter entrare. Un’adesione, a quanto pare, bloccata proprio da Marrone, con gran scorno di Davide Nicco.