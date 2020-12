Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture

A Torino oggi, giovedì 24 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2231m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: persistono correnti umide che mantengono diffusa nuvolosità sul nordovest, associate anche a qualche pioggerella su est piemonte e centro-est Liguria, ma in esaurimento entro il pomeriggio. Schiarite sparse in serata specie su Piemonte e Liguria di Ponente, nel contempo qualche debole precipitazione limitata alle zone confinali di VDA e alto Piemonte. Massa d'aria ancora mite per il periodo. Ventilazione a tratti moderata sud-occidentale in Liguria, con mare mosso a Levante.