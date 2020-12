Piemonte: allerta meteo, Trenitalia cancella 38 treni regionali

Scatta oggi il piano di emergenza per neve e gelo di Trenitalia, con rimodulazione del servizio per oggi 28 dicembre, varato a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Coinvolge le regioni Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna. Questo comporta la cancellazione di 38 treni regionali durante tutta la giornata, soprattutto nelle tratte verso la Liguria, nell'Alessandrino e nel Verbano, ma sono sospesi anche alcuni regionali in partenza da Milano e diretti a Torino. L'offerta ferroviaria regionale è confermata con alcune riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. Al momento i treni a lunga percorrenza non sono coinvolti.