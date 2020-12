SANITA' & POLITICA

Falco vola in Liguria

L'ex direttore generale delle Molinette guiderà l'Asl di Imperia. Tra poche ore l'ufficialità. Si dimise nel febbraio scorso in polemica con l'assessore alla Sanità piemontese Icardi

Da Torino a Imperia. Dopo le dimissioni avvenute a poche ore dalla scoperta del primo caso di Covid in Piemonte, lo scorso febbraio, l’ex direttore generale della Città della Salute di Torino Silvio Falco ha trovato casa nell’Asl 1 Imperiese. La nomina sarà ufficializzata a breve e secondo indiscrezioni il manager si trasferirà a Savona. Classe 1961, originario di Pinerolo, Falco è ora il direttore del Sian – la struttura che si occupa dell’igiene degli alimenti – dell’Asl To3.

Era il 21 febbraio quando Falco rassegnò le dimissioni dalle Molinette, dove era stato nominato nel giugno 2018 per sostituire Gian Paolo Zanetta. Tra i motivi che lo portarono ad abbandonare l’incarico, il burrascoso rapporto con l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, il quale gli imputava la responsabilità delle difficoltà finanziarie del principale complesso ospedaliero di Torino. Oltre 120 milioni le perdite accumulate nel 2019 al punto da corso Regina Margherita si era più volte paventato un giro di vite per quei direttori che non erano in grado di tenere i conti in ordine. “Chi non tiene i conti in ordine salta” era stata la frase più volte ripetuta da Icardi e così Falco decise di togliere il disturbo, anticipando i tempi. Ora la nuova avventura alla corte di Giovanni Toti.