Covid: in Piemonte 1.084 nuovi casi e 33 morti

Sono 1.084 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 5,8 % dei 18.613 tamponi eseguiti, di cui 9.646 antigenici. Dei 1084 nuovi casi, gli asintomatici sono 524, pari al 48,3%. I casi sono così ripartiti: 325 screening, 533 contatti di caso, 226 con indagine in corso; per ambito: 142 RSA/Strutture socio-assistenziali, 48 scolastico, 894 popolazione generale. Il totale dei casi positivi sale quindi 199.989. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 (- 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2957 (-72 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.909. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.998.440 (+ 18.613 rispetto a ieri), di cui 914.838 risultati negativi. Sono 33 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui 4 verificatisi oggi. Il totale è ora di 7.893 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 161.038 (+ 2.239 rispetto a ieri): 13.837 ad Alessandria, 8045 Asti, 5.117 Biella, 21.997 Cuneo, 13.135 Novara, 85.617 Torino, 5769 Vercelli, 5657 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 796 extraregione e 1.068 in fase di definizione.