Cota in linea con il Cav

Dicono che… Silvio Berlusconi abbia voluto personalmente dare il benvenuto in Forza Italia a Roberto Cota. Alla vigilia di Capodanno il Cav ha infatti telefonato all’ex governatore del Piemonte che recentemente ha lasciato dopo una lunga militanza la Lega per approdare tra gli azzurri. Fonti vicine all’ex premier riferiscono di una conversazione molto cordiale, nel corso della quale Berlusconi, oltre a esprimere soddisfazione per l’ingresso del pupillo di Umberto Bossi (tra i più filo berlusconiani nelle file del vecchio Carroccio), gli avrebbe prospettato alcune ipotesi per un suo impegno diretto.