Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, domenica 10 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 418m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una rapida perturbazione, coinvolgendo direttamente il Centro-Italia, va a sfiorare anche il Nord portando nubi diffuse ma senza particolari fenomeni nella prima parte del giorno tra basso Piemonte e Liguria (al più un po' di nevischio sui crinali appenninici liguri). Ampie schiarite tra Val d'Aosta e alto Piemonte, dal pomeriggio anche altrove. Clima freddo, tipico invernale. Tramontana tesa sulla Liguria, specie sul savonese, con mare mosso o molto mosso.