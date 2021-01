I lavori di Montani

Dicono che… nonostante sia particolarmente impegnato a Palazzo Madama, dove tra l’altro è tra i vicepresidenti del gruppo della Lega e siede in importanti commissioni (Finanze e Antimafia), Enrico Montani dedichi molta attenzione al territorio del Vco. E proprio per rafforzare ulteriormente la sua presenza nel collegio elettorale, il senatore ha risistemato con alcuni lavori di ristrutturazione la sede di Verbania, per renderla più accogliente e fruibile da attivisti e militanti. Montani sarebbe però incorso nella reprimenda di Alberto Gusmeroli che, nelle vesti di tesoriere del partito, gli avrebbe contestato di non aver seguito la procedura canonica che prevede, a suo dire, la presentazione di tre preventivi di spesa. Ma Montani, noto per essere refrattario alla burocrazia, è andato avanti a spron battuto, convinto che il suo attivismo abbia iniziato a dar fastidio persino a casa sua.