Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 13 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge; durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1964m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto caratterizzato da correnti nord-occidentali con tempo in prevalenza soleggiato e anche piuttosto limpido su pianura e Liguria; addensamenti nuvolosi irregolari sulle Alpi cionfinali associati a qualche fiocco di neve sui crinali valdostani e ossolani. Temperature in rialzo in pianura, sempre molto freddo in montagna. Venti in rinforzo da Nord con episodi favonici anche in Valpadana, tramontana in rinforzo in Liguria.