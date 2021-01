Vice in pectore

Dicono che… come spesso avviene nelle trattative politiche, anche i posizionamenti verso i vari pretendenti alla carica di sindaco siano dettati da ambizioni personali. È il caso di Francesco Tresso – capogruppo in Sala Rossa della Lista Civica schierata nel 2016 al fianco di Piero Fassino – che a costo di rompere il fronte dei civici di centrosinistra avrebbe ormai deciso di perorare la causa di Mauro Salizzoni. Che gli sia stato proposto direttamente o sia solo il frutto di un suo desiderio, negli ultimi giorni pare essersi convinto, in caso di vittoria del chirurgo, di riuscire a sedersi sulla poltrona di vicesindaco. Ma, dicono i maligni, non ha fatto i conti con un’altra aspirante alla medesimo ruolo, la vicesegretaria del Pd piemontese Monica Canalis. Solo voci propalate ad arte per gettare scompiglio nello schieramento del mago dei trapianti? Chissà.