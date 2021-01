Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, venerdì 15 gennaio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attestera' a 518m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: temporanea fase con nubi irregolari anche diffuse, associate nella prima parte del giorno a deboli precipitazioni sulle aree alpine e Liguria occidentale, nevose fino a quote di collina. Entro sera schiarite via via più ampie fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi. Clima freddo, tipicamente invernale. Tramontana in rinforzo sulla Liguria, con mare mosso al largo.