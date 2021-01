VERSO IL 2021

Torino non è merce di scambio sull'altare del governo M5s-Pd

Il monito di Versaci, consigliere comunale e grillino della prima ora: i due partiti, alleati a Roma, non provino a fare "manovre di palazzo sulla nostra città", neppure agitando lo spauracchio delle destre: "Le due basi e i cittadini non capirebbero"

Tenere fuori le questioni di governo nazionale dalle vicende amministrative e, soprattutto, scacciare la tentazione che l’accordo romano tra Pd e M5s, che la crisi sembra aver ulteriormente cementata, venga replicata in sede locale. “Mi auguro che il governo Conte vada avanti ma allo stesso tempo spero che il Pd e il M5s nazionali non provino a fare manovre di palazzo sulla nostra città, anche perché verrebbe percepito male sia dalla base dei rispettivi partiti politici sia dai cittadini. Torino non è una merce di scambio sull’altare del Governo”. Chiude nettamente la porta a ogni intesa Fabio Versaci, consigliere comunale e uno dei grillini della prima ora, un tempo (ora chissà) molto vicino alla sindaca Chiara Appendino. E rivolgendosi a quanti si stanno adoperando in queste ore per lanciare la candidatura a sindaco di Mauro Salizzoni proprio in chiave di convergenza giallorossa (se non al primo turno, di certo nell’eventualità del ballottaggio) dice: “Le alleanze politiche si costruiscono sui temi e sui territori, non con i faccioni piazzati nella speranza di battere le destre”.