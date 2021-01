Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 19 gennaio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 989m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata molto nuvolosa sulla Liguria, con anche qualche piovasco sui settori centrali. Altrove tempo bello inizialmente ma con successivo aumento della nuvolosità specie sulla pianura piemontese. Nottetempo e all'alba banchi di nebbia tra alessandrino e basso novarese. Clima freddo, intense gelate nottetempo. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sulla Liguria, fino a tesi in Appennino. Mare Ligure poco mosso tendente a mosso.