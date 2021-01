Arringhe

Dicono che… siano rimasti di stucco gli oltre cento partecipanti alla direzione online del Pd di Torino quando, a notte fonda, pochi minuti prima di chiudere il collegamento, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando si è scagliata contro Luca Cassiani, ex consigliere comunale e regionale, oggi semplice militante. Che i due siano su posizioni opposte riguardo alla candidatura a sindaco (Rossomando è la principale sponsor di Mauro Salizzoni mentre Cassiani si è schierato al fianco di Stefano Lo Russo) non è una novità ma nessuno si sarebbe aspettato un attacco così duro da parte della parlamentare: “Hai un posto assicurato da assessore alla Cultura” ha urlato a microfono acceso, adombrando un interesse personale del malcapitato dietro il suo sostegno. Lui, finito nel mirino, si è limitato a replicare: “Io ho un mestiere”. Che per la cronaca è lo stesso della Rossomando: avvocato.