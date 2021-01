Meteo: cieli nuvolosi, piogge in assorbimento

A Torino oggi, giovedì 21 gennaio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 1.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 815m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti umide atlantiche determinano condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse specie su Liguria e Piemonte orientale, nevose fino a quote molto basse su interne ligure e Piemonte, localmente fino in pianura e lungo i fondovalle alpini. Ventilazione moderata meridionale sulla Liguria, con mare mosso.