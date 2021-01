Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, martedì 26 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 977m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: situazione ancora caratterizzata da tese correnti nord-occidentali. Tempo in prevalenza asciutto, ben soleggiato e limpido in Val padana e Liguria. Qualche annuvolamento solo sulle Alpi di confine. Clima freddo e ventoso in montagna, più mitigato in Valpadana e Liguria.