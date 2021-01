Liuni in onda

Dicono che… nella Lega, a Roma e in via Bellerio, di lui si parli ormai come di un “caso” che verrà presto portato all’attenzione dei vertici del partito. Marzio Liuni, deputato e segretario del Carroccio novarese, dopo aver provocato non poco imbarazzo per la commistione tra il lavoro parlamentare e la sua attività imprenditoriale – prima con i suoi emendamenti a favore del settore vivaistico, poi con la partecipazione ai bandi di gara per l’arredo urbano del Comune guidato dal leghista Alessandro Canelli – viene sospettato di aver piazzato la sua testimone di nozze, Simona Arrigoni, a Isoradio, canale Rai dedicato alle informazioni sulla viabilità. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele Anzaldi che nel denunciare il progressivo declino del servizio radiofonico pubblico indica Liuni tra i partecipanti alla lottizzazione interna. Insomma, l’onorevole “giardiniere” coltiva molti orticelli.