G7: corteo contro vertice, bruciate effigi dei capi di governo

I manifestanti, circa un migliaio, che protestano contro il G7 Clima Energia e Ambiente, ospitato a Venaria Reale (Torino) sono arrivati in piazza Vittorio. Alcuni cartelloni con le effigi di Giorgia Meloni, del primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak, del presidente Usa Joe Biden e di altri capi di governo. Cartelloni che sono stati prima affissi sulle grate mobili delle forze dell'ordine che bloccano via Mensa e poi dati alle fiamme. L'obiettivo del corteo, che quando è partito da piazza Galileo Galilei era composto da cinquecento persone, era quello raggiungere lo sbarramento di polizia a ridosso della Reggia. Così è stato. Dopo aver bloccato la tangenziale per circa una ventina di minuti, creando qualche chilometro di coda in direzione Torino, i manifestanti erano ripartiti in direzione del luogo dove verrà ospitato il G7. "Chi blocca il nostro futuro si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa'', hanno ripetuto al microfono gli attivisti.