Chiesa: Lo Russo, Frassati esempio per giovani

La canonizzazione durante il Giubileo del prossimo anno del Beato Frassati "sarà un'occasione di festa e per ribadire come i valori che ha testimoniato con la sua passione per la vita, siano radicati nel nostro territorio e debbano essere coltivati e diffusi, anche e soprattutto tra i giovani". Lo scrive sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che sottolinea: "Durante la sua breve vita, Pier Giorgio Frassati ha saputo mettersi pienamente al servizio degli altri, spendendosi per i poveri e gli emarginati". "Uno dei santi sociali - spiega - che il nostro territorio ha avuto la fortuna di vedere tra la fine dell'800 e l'inizio del 900: persone straordinarie come San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cottolengo, San Giuseppe Cafasso, San Giuseppe Marello, San Leonardo Murialdo, Giulia Faletti di Barolo, Tancredi Faletti di Barolo, Giuseppe Allamano, Francesco Faà di Bruno, che in un momento complesso si dedicarono ad aiutare, educare, sostenere chi era in difficoltà". "Pier Giorgio Frassati è stato uno di loro, esempio per i giovani che gli stavano vicino, spronandoli costantemente a puntare in alto, a vivere una vita che mettesse al centro valori di comunità e di attenzione agli altri", conclude Lo Russo.