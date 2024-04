G7: manifestazione a Venaria Reale contro vertice

Protesta contro il G7 Clima Energia e Ambiente, oggi pomeriggio a Venaria Reale, alle porte di Torino. Da domani la Reggia ospiterà per due giorni il forum che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. La protesta di oggi partirà dal Parco Galileo Galilei di corso Papa Giovanni XXIII dove è presente un presidio. Il corteo si snoderà poi per le vie limitrofe al centro cittadino. "Contro il G7 su ambiente ed energia - si legge sul volantino - promotore di una finta transizione ecologica. Contro le guerre e il genocidio in Palestina" e "Loro 7 noi 99%" e ancora "Vogliamo decidere sulle nostre vite e sulla tutela dei nostri territori".