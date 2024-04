Ambrogio-Ravello, pseudo ambientalisti occupano la tangenziale

"Continua la spudoratezza di certi attivisti che, poco fa, dopo aver contestato il vertice del G7 Ambiente a Venaria Reale, si sono recati sulla tangenziale che porta a Torino, per occuparla". Lo affermano in una nota Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia e Roberto Ravello, dirigente regionale del partito di Giorgia Meloni in Piemonte, commentato il blitz degli attivisti ambientalisti sulla tangenziale torinese. "Giorno dopo giorno, questi gruppi, riconducibili alla galassia antagonista tanto coccolata dalla sinistra Pd a Torino, assessore Pentenero in testa, alzano sempre di più l'asticella delle azioni a danno della convivenza democratica", continuano gli esponenti di FdI. "Bloccare una delle grandi arterie stradali che portano al capoluogo piemontese non porta ad alcun risultato: arreca solo disagi alla circolazione e quindi ai cittadini. Questi pseudo-ambientalisti sono personaggi in cerca d'autore, in grado solamente di fare rumore. In queste azioni non vi è nulla di costruttivo, si finisce solo per creare disagi e pericoli per gli automobilisti", concludono Ambrogio e Ravello.