Paolo e Francesca

Dicono che… per evitare guai peggiori con l’amata Francesca, il deputato leghista Paolo Tiramani abbia scelto di rendere subito pubbliche quelle avances inaspettate. “Salve, sono Béatrice” è l’incipit del messaggio ricevuto su whatsapp nei giorni scorsi e ha tutta l’aria di essere uno dei tanti spam o “phishing erotici” cui sono esposti soprattutto coloro che rendono pubblico il proprio numero di telefono (per fortuna non è arrivato a Corrado Augias!). E mentre, in una riedizione della Commedia dantesca, la nostra Béatrice provava a insinuarsi tra Paolo e Francesca, facendo sapere all'onorevole di essere pronta per “una relazione seria basata sulla fiducia, la complicità e l’amore” lui ha pensato bene di mettere in chiaro le cose: “Sempre a disposizione di tutti… Quasi” ha scritto su facebook. Insomma se per la sfrontata ragazza il temerario approccio è stato un buco nell’acqua, al nostro Narciso della Valsesia è servito per solleticare ulteriormente il suo ego e rassicurare a casa perché “la Ricca – sua moglie – spara a vista”. Donna avvisata...