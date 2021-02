Anticiclone alza temperature, in montagna minime sopra zero

L'anticiclone africano che, secondo le previsioni de Il Meteo durerà fino al weekend, facendo salire le temperature massime a 25 gradi in alcune zone del sud e della Sardegna, in Piemonte porta lo zero termico a 3000 metri. La scorsa notte, nelle misurazioni della rete meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), il termometro non è sceso sotto lo zero in numerose zone di montagna: minima a +0.9 a Sestriere Alpette, 2.9 a Bardonecchia Pranudin, 2.6 a Crissolo Pian Giasset, in alta valle Po. Meno sensibile l'effetto dell'anticiclone nelle zone di pianura e bassa collina, dove, specialmente nei settori a est e sud del Piemonte, dominano le nebbie e le nubi bassi, con qualche pioviggine sulle zone appenniniche.