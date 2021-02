Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 4 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2675m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: scenario meteorologico caratterizzato da correnti atlantiche temperate. Nubi irregolari anche compatte sulla Valpadana e Liguria; alternate a schiarite sulle Alpi. Deboli piogge su Liguria e marginalmente est Piemonte. Clima relativamente mite per il periodo.