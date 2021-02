Compagnia San Paolo, 1,5 mln per cultura con bando Space

La Fondazione Compagnia di San Paolo finanzia con 1,5 milioni il bando Space. Spazi di PArtecipazione al CEntro, progetto triennale volto "al sostegno, alla crescita e al potenziamento dei presidi culturali e civici del territorio". Obiettivo, "selezionare e poi accompagnare in un progetto triennale i nuovi centri culturali, centri culturali indipendenti e centri di aggregazione civica per preservare l'esistenza e sostenere le potenzialità di soggetti con un ruolo di primaria importanza per la realizzazione di iniziative di sviluppo civico e culturale". Le iniziative, che dovranno provenire da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dovranno essere presentate entro il 5 marzo. "La Fondazione, coerentemente con il proprio piano strategico presentato pochi giorni fa - afferma la vicepresidente Rosanna Ventrella - intende identificare le realtà con maggiore potenziale e accompagnarle in un percorso triennale mettendo loro a disposizione alcuni strumenti di una cassetta di attrezzi propri della filantropia più avanzata da accostare all'erogazione del grant". Il bando si avvale dei risultati della ricerca condotta da cheFare, volta a individuare le peculiarita' dei 225 presidi civici e culturali che hanno partecipato al Bando Rincontriamoci nel 2020. E si affianca alla chiusura della prima tappa de la Guida, il Festival dei nuovi centri culturali promosso da che Fare e primariamente supportato da Fondazione Compagnia di San Paolo, che nel corso del 2020 ha contribuito a far emergere le dimensioni del fenomeno in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.