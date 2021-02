Federica a contratto

Dicono che… sia entusiasta di riprendere servizio in quegli uffici che aveva lasciato dopo il divorzio con la Lega. Con il passaggio in Forza Italia, infatti, Federica Scanderebech – girovaga della politica torinese, in procinto di tornare a correre per uno scranno a Palazzo Civico con il centrodestra, dopo aver transitato in Udc e nel Pd – ha ottenuto anche un contratto di collaborazione con il gruppo regionale azzurro. Tra i nuovi innesti anche il sindaco di Montalenghe, nel Canavese, Valerio Camillo Grosso che a Palazzo Lascaris aveva provato a entrarci (senza fortuna) dal portone principale in occasione delle scorse elezioni regionali.