Stop al gelo, in arrivo clima da primavera anticipata

In arrivo un nuovo drastico cambiamento del tempo in Italia, con l'arrivo di un clima di primavera anticipata. Dopo essere stata interessata dal gelo siberiano nel corso degli ultimi giorni, con il vento di Burian che ha riportato la neve fino a quote bassissime e la colonnina di mercurio scesa ampiamente sotto lo zero da Nord a Sud, nei prossimi giorni è atteso un radicale cambiamento, con il ritorno di un clima più dolce. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica infatti che già durante la giornata di oggi un vasto campo di alta pressione si allungherà dalla Penisola Iberica fino a conquistare buona parte del bacino del Mediterraneo, accarezzando anche il nostro Paese: questo garantirà una maggiore stabilità atmosferica su tutte le regioni, con tempo via via più soleggiato. Qualche residuo fenomeno instabile, nevoso fino a bassa quota, potrà interessare la Calabria specie entro metà giornata. Grazie alla costante presenza dell'anticiclone, entro mercoledì 17 assisteremo a un aumento via via più deciso delle temperature: a Milano e Torino si toccheranno punte di 12 gradi, 11 gradi a Firenze, Roma e Napoli, mentre a Palermo si raggiungeranno i 13 gradi; sulla Sardegna potranno localmente superarsi i 14 gradi.