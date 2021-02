Embraco: Costanzo (M5s), appello al ministro Giorgetti

"Lancio un appello al nuovo ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. I licenziamenti dei 406 operai ex-Embraco del sito di Riva di Chieri sono al momento confermati. L'unico modo per bloccare la procedura è quello di prorogare gli ammortizzatori sociali o di utilizzare la cassa integrazione per Covid". Così in una nota la deputata torinese in Commissione Lavoro Jessica Costanzo. "In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del Mise, che per il momento non risulta essere stata data. Chiedo dunque al nuovo ministro di muoversi in tal senso. La sospensione dei licenziamenti è il primo passo da compiere e serve agire con tempestività e urgenza", spiega Costanzo.