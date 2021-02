Meteo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 16 febbraio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2777m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: da Ovest subentrano correnti più miti che portano anche maggior nuvolosità, soprattutto sulla Liguria dove peraltro non si esclude qualche piovasco sul Levante. Altrove tempo asciutto, Sole alternato a qualche annuvolamento stratiforme. Gelate diffuse al primo mattino in Valpadana, poi nel pomeriggio valori sui 10°C. Ventilazione debole. In Liguria mare poco mosso.