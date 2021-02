Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 18 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2291m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: generale aumento delle nubi a partire a partire da Liguria e basso Piemonte con possibilià di qualche pioviggine, specie verso il pomeriggio-sera. Sulla Liguria saranno invece già presenti dall'inizio della giornata. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Clima non freddo, temperature minime in aumento ovunque.