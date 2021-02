Forza Boggero

Dicono che… mentre molti storici esponenti se la danno a gambe in cerca di lidi più certi, nuovi berluscones crescono all’ombra della Mole. Dopo la campagna acquisti di riciclati promossa in vista delle prossime comunali dal commissario cittadino Marco Fontana, l’arrivo di Giovanni Boggero, giovane costituzionalista torinese di belle speranze, ha avuto l’effetto di un tonico rigenerante per le scorate truppe azzurre. Da sempre vicino al centrodestra (con un passato elettorale nell’Udc alle elezioni circoscrizionali di Torino del 2006), il professorino ha strappato una consulenza ai consiglieri regionali di Forza Italia in un momento nel quale il partito arranca nei sondaggi e cerca volti nuovi (anche in accademia) per risalire la china.