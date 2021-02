Stellantis: Fismic, cogliamo sfida Tavares su costo lavoro

"Carlos Tavares nell'incontro con le rsa ha posto un problema reale e ineludibile che un sindacato responsabile non può scansare con dichiarazioni politiche d'annata e buttandola in confusione: in Italia i salari reali sono più bassi di quelli francesi, ma il costo del lavoro per unità di prodotto è molto più alto". Lo afferma Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal. "Di fronte a questa assoluta verità il sindacato non può rifugiarsi con la testa sotto la sabbia, come fanno quelli della Fiom - osserva Di Maulo - ma deve porsi responsabilmente il problema e analizzare le possibili chiavi di volta e aprire un confronto serio con l'azienda prima che questa elabori il proprio piano industriale. Noi siamo pronti a cogliere la sfida sul costo del lavoro e rilanciarla. Sindacato e azienda devono insieme porre al Governo Draghi la questione delle tasse sul lavoro come elemento centrale da cui puo' partire la rinascita post pandemia del Paese". Per la Fismic "ci sono tre strade per affrontare il problema senza eluderlo in modo colpevole: aumento del grado di utilizzo degli impianti accompagnato a un miglior piano di marketing e commercializzazione marchi Alfa e Maserati; attenzione particolare all'applicazione del metodo Wcm sulla riduzione dei costi; pressione sul governo per riduzione del costo del lavoro".