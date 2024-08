Risse e proteste, giornata di tensione al carcere di Ivrea

Giornata di tensioni, ieri, al carcere di Ivrea. A darne notizia l'Osapp, l'organizzazione autonoma della polizia penitenziaria. Due detenuti, forse per ottenere il trasferimento in un altro carcere, si sono arrampicati sul muro del cortile del passeggio, chiedendo anche di parlare con l'educatrice di riferimento; mentre un altro gruppo di detenuti al terzo piano ha pestato un altro carcerato probabilmente per ragioni di 'potere' interne al carcere. L'aggredito è stato ricoverato all'ospedale di Ivrea da dove è stato dimesso nella tarda serata di ieri. Disordini si sono verificati anche al secondo piano dove altri due detenuti si sono azzuffati. Inoltre, nel reparto isolamento sempre del carcere di Ivrea, altri due detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle celle. "Tali e tanti gli eventi critici nel penitenziario eporediese che gli appartenenti alla polizia penitenziaria sono smontati dal servizio solo dopo circa 16 ore di lavoro continuativo", segnala l'Osapp per voce del segretario generale Leo Beneduci. "Il personale è in balia degli eventi e al carcere di Ivrea, da diversi anni, manca un comandante di reparto titolare", aggiunge il dirigente sindacale.