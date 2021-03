M5s: Appendino, disponibilità Conte un bene anche per Paese

"La disponibilità di Giuseppe Conte a partecipare a un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle è un'ottima notizia. Tanto per la forza politica, a cui sento di appartenere, quanto per il Paese, che ritrova così una persona che si è spesa nel migliore dei modi, con tutta se stessa, in quello che è stato, ed è, il periodo più buio che l'Italia ha attraversato dal Dopoguerra ad oggi". Così, sui social, la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Ora il Movimento 5 Stelle - sottolinea Appendino - è di fronte a un altro grande cambiamento, a un'altra grande sfida. Quella di rifondarsi su valori condivisi, ma anche su sensibilità specifiche e prospettive definite. Nulla rimane uguale a se stesso troppo a lungo, e il Movimento 5 Stelle non fa eccezione. Siamo cresciuti, abbiamo imparato, abbiamo sbagliato, impareremo sempre di più e sbaglieremo sempre di meno". Per la sindaca "la stella polare, da perseguire con coraggio, rimane l'interesse del Paese e delle future generazioni. C'è ancora tantissimo da fare. Il Movimento 5 Stelle è stato in grado di interpretare i bisogni dei cittadini e, quando è andato al Governo con Giuseppe Conte, di dare alcune di quelle risposte che si attendevano da troppo tempo".