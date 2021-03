EMERGENZA SANITARIA

Il "piemontese" Figliuolo al posto del commissario Arcuri

Originario di Potenza, il nuovo responsabile dell'emergenza Covid da molti anni abita con la famiglia a Torino. Generale degli Alpini, è considerato un grande esperto di logistica. Primi messaggi di congratulazioni da parte della Regione: "Finalmente un bel segnale"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato Francesco Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid 19. Andrà a sostituire Domenico Arcuri. Nato a Potenza nel 1961, il generale Figliuolo “ha maturato esperienze e ricoperto incarichi molteplici e diversificati, in ambito Forza Armata Esercito, interforze e internazionale”, come si legge sul sito ufficiale del Ministero della Difesa. Laurea in Scienze Politiche a Salerno, in Scienze Strategiche con relativo master di 2° livello all’Università di Torino e laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste, Figliuolo andrà a ricoprire uno dei ruoli più importanti nella lotta alla pandemia.

Dal 7 novembre 2018 Francesco Figliuolo è Comandante Logistico dell’Esercito. Il sito del Ministero della Difesa mette in “rilievo l’esperienza internazionale quale Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF (ottobre 2004-febbraio 2005) e quella diciannovesimo Comandante delle Forze Nato in Kosovo (settembre 2014-agosto 2015), nella stessa area di crisi balcanica che lo aveva già visto impegnato agli inizi degli anni 2000, quale Comandante della Task Force “Istrice” in Goradzevac e, precedentemente, nel ’99, nell’ambito dell’organizzazione logistica del Comando Nato-Sfor in Sarajevo”. Sposato con Enza, due figli, Figliuolo ha finora vissuto e lavorato a Torino.

Il nuovo commissario straordinario all’emergenza Covid 19 Figliuolo succede al tanto criticato Arcuri, che ha affrontato finora la pandemia. Secondo le opposizioni l’accentramento dei poteri è stato uno dei punti deboli dell’operato di Arcuri. La notizia della nuova nomina fatta da Draghi ha trovato subito l’appoggio da parte delle opposizioni (Lega in testa), che chiedevano a Palazzo Chigi un cambio di passo rispetto alla precedente gestione. Tra i primi a rallegrarsi per la nomina anche l’assessore regionale del Piemonte Marco Gabusi che parla di “primo bel segnale di cambiamento”, formulando gli auguri di buon lavoro.

Nel 2016, al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato le decorazioni dell’ordine militare d’Italia anche al Generale Figliuolo. Nel pieno della terza ondata il nuovo commissario straordinario all’emergenza Covid 19 è chiamato a offrire soluzioni per contrastare l’emergenza legata al diffondersi delle varianti.