City manager

Dicono che… pur col fiato tirato in attesa dell’incoronazione ufficiale dei partiti del centrodestra, l’aspirante sindaco di Torino Paolo Damilano stia già ragionando su alcuni ruoli chiave di una (per ora) ipotetica squadra di governo. A partire dall’uomo cui affidare la macchina operativa del Comune. L’imprenditore acqua&vino avrebbe infatti individuato in Paolo Bertolino, attuale segretario generale di Unioncamere, il city manager in grado di rinverdire i fasti di Cesare Vaciago, a lungo direttore generale di Palazzo civico.