POLITICA & GIUSTIZIA

Regio, sipario sull'era Appendino: con Graziosi altri quattro indagati

Chiusa l'indagine sulla gestione dell'ente lirico. Secondo l'accusa l'ex sovrintendente nominato dalla sindaca grillina sarebbe stato in combutta con il manager Ariosi per controllare affidamenti di lavori e carriere professionali

La procura di Torino ha chiuso l’inchiesta sulla gestione del Teatro Regio all’epoca in cui il sovraintendente era William Graziosi, indicato dalla sindaca grillina Chiara Appendino. E se, com’è ovvio, le eventualità responsabilità penali, tutte da dimostrare, sono individuali, questa vicenda non è che l’ennesima tegola su un’amministrazione che non ha certo dato grande prova di sé nella selezione del personale cui affidare le redini di enti e partecipate.

Oltre Graziosi l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a quattro persone. Fra i reati contestati figurano il traffico di influenze, la corruzione, la concussione e la turbativa d’asta. Gli altri indagati sono Roberto Guenno, ex candidato M5s, corista poi diventato responsabile innovazione e sviluppo del Teatro Regio, gli imprenditori Andrea Maulini e Priscilla Alessandrini e, infine, Alessandro Ariosi, manager di artisti e cantanti. Numerosi sono gli episodi entrati al vaglio del pm Elisa Buffa, dalle pressioni indebite all’affidamento irregolare di appalti e di incarichi. Secondo l'accusa Graziosi sarebbe stato in combutta con Ariosi, fin dal 2015, quando il primo era direttore generale della Fondazione Pergolesi di Jesi; il manager lo avrebbe aiutato a ottenere incarichi importanti e il sovrintendente avrebbe designato dalla sua posizione stagioni d’opera che davano spazio quasi esclusivamente ai suoi artisti, imponendo quasi un monopolio nel mercato artistico italiano.

Secondo gli inquirenti, a seguito dell’operazione “Spartito” condotta dalla Guardia di finanza di Torino, si sarebbero verificate delle irregolarità nella predisposizione del bando per la riconferma dell’ex sovrintendente nonché nell’affidamento di incarichi a persone lui vicine per la gestione marketing del teatro. Fra le altre cose, il corista Guenno, che in poco tempo è diventato collaboratore di staff della sovrintendenza per le attività di innovazione e sviluppo, avrebbe favorito, secondo l’accusa, l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di marketing a un’azienda milanese, attraverso la complicità del titolare che ha predisposto il bando di gara inserendo elementi che avrebbero svantaggiato gli altri partecipanti.