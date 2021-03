Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 4 marzo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2369m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone tende a invecchiare e viene lambito da aria più umida. Ancora giornata in prevalenza ben soleggiata seppur con maggior nuvolosità in Liguria e tendenza verso sera ad annuvolamenti irregolari anche altrove. Temperature gradevoli durante il giorno, su valori intorno ai 15-16°C. Venti in rotazione da Sud in Liguria con mare tendente a mosso.