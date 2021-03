Le gare di Simonetti

Dicono che… dopo essere stato silurato alle ultime elezioni politiche, si avvicini per Roberto Simonetti l’ora del riscatto. L’ex deputato biellese, non più ricandidato per volontà dei vertici della Lega, sarebbe infatti in corsa per diventare presidente di Scr, la società di committenza della Regione Piemonte che sovrintende alle gare per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi. L’incarico prevede un’indennità di 48mila euro annui più un gettone di 300 euro a seduta. A Fratelli d’Italia, invece, dovrebbe spettare la nomina di maggiore peso, quella del consigliere delegato, in sostituzione di Luciano Ponzetti.